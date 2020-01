Zbabelcom je premiér či kapitán?

Kauza hodná silvestrovského programu. Traja najvyšší ústavní činitelia riešili závažný problém: stiahnuť našich 7 (slovom SEDEM!) vojakov z Iraku, alebo nie?

Úspešný raketový útok bezpilotným lietadlom na veliteľa iránskych revolučných gárd Kásima Sulejmániho na bagdadskom letisku vyvolal rozruch aj na slovenskej politickej scéne. Kapitán Danko mal od začiatku jasno, ak premiér našich vojakov ako reakciu na „protiprávny“ americký útok nestiahne, je zbabelec.

Pellegrini Dankov nápad označil za „primitívny“ a odkázal mu, že to neurobí. Vojaci sú totiž súčasťou medzinárodnej jednotky, ktorá cvičí iracké ozbrojené sily na ich požiadanie. Na stiahnutie našich vojakov treba mimochodom platné uznesenie parlamentu, ktorého je Danko ešte stále predsedom, čo ho ale zjavne v rozlete nevyrušilo. Zmierlivo sa k „hre na zbabelcov“ vyjadrila aj prezidentka Čaputová. Nakoniec sa naši siedmi vojaci spolu so svojimi kolegami z ďalších spojeneckých štátov NATO dočasne premiestnili do inej krajiny v dôsledku pozastavenia aktivít výcvikovej misie. Teda bola to ďalšia „búrka v pohári vody“, ktorá by azda ani nestála za povšimnutie.

Kauza má však aj hlbší, aj keď ťažko pochopiteľný, základ, ktorý za povšimnutie stojí. Asi najlepšie ho vyjadruje aforizmus: „Ak niekto na Slovensku nevie, kde je sever, inštinktívne sa obráti na východ“. A to je aj prípad kapitána Danka. Ten radšej verí ruskej propagande ako našim americkým spojencom v NATO, ktorí zabitého iránskeho generála evidujú od roku 2007 ako hľadaného podporovateľa islamského terorizmu. A predsedovi SNS to zároveň ani náhodou nepripadá v protiklade s tým, že už roky „chráni“ Slovensko pred islamskými imigrantmi a teroristami. Zároveň „kapitán v zálohe“ našich ozbrojených síl označuje zbabelcami tých, ktorí vojakov nechcú stiahnuť z bojovej oblasti. Prepáčte, ak nerozumiem, ale nie je náhodou zbabelec ten, kto z boja uteká?

Putinove inštrukcie boli asi trochu nejasné a kapitána Danka tak postavili síce „správne prorusky" proti USA, ale, na nešťastie, zároveň na obranu iránskeho režimu, ktorý dlhodobo podporuje teroristov. Ale najzábavnejšia je aj tak skutočnosť, že celá zásadná geopolitická diskusia medzi troma najvyššími ústavnými politikmi sa točila okolo siedmich vojenských inštruktorov, ktorí v Iraku ani neboli v bojovom nasadení.

Blížia sa voľby a na podobné primitívne zneužívanie medzinárodných udalostí na manipulovanie ľudí na Slovensku sa musíme pripraviť. Nemali by sme ale strácať orientáciu, sme členmi NATO a EÚ, aj keď je to niekedy nepopulárne. Žiadneho iránskeho Ajatoláha ani moskovského Putina v ich politike a propagande namierenej proti našim spojencom, a teda aj nám, nepodporujeme. V tom, prosím, majme jasno!

Autor je predseda strany ŠANCA a je na kandidátke strany Most-Híd do parlamentých volieb 2020.