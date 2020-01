Keď Fico nerozumie zdravotníctvu

Vyjadrenia Roberta Fica len dokazujú, že SMER nie len že za 12 rokov, ktoré riadil ministerstvo zdravotníctva, neprišiel na žiadnu systémovú zmenu, ale že problémom tohto rezortu vôbec nerozumie.

„Nechápem, prečo by po doštudovaní mali mať právo odísť do zahraničia,“ povedal na programovej konferencii SMERu R. Fico na adresu absolventov medicíny. Jeho nápad, aby mladí lekári museli odpracovať 10 rokov v slovenskom zdravotníctve, alebo zaplatiť 55 tisíc eur za štúdium, ak chcú ísť pracovať do zahraničia, odhaľuje holú pravdu o SMERe.

S takýmto návrhom prichádza strana, ktorej nominanti od roku 2006 systematicky rozkrádali a rozkladali zdravotníctvo. Dnes, v situácii, keď sa priemerný vek všeobecných lekárov blíži k 60-ke, chýbajú špecialisti v nemocniciach a zdravotníci odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia, prichádza SMER s nápadom „zavrieť“ mladých lekárov na Slovensku.

Zatiaľ iba lekárov, ostatní absolventi bezplatných vysokých škôl „zatiaľ“ môžu ísť. Čo na tom, že diskriminovať jedno povolanie voči ostatným je zjavne protiústavné. Čo na tom, že to potiera jeden zo základných princípov Európskej únie - voľný pohyb pracovnej sily. Fico si zjavne zaspomínal na svoje mladé časy za socializmu, vtedy nemohol vycestovať nikto a lekárov bolo dosť. Pozor, ak tímto „novosocialistom“ táto „blbosť“ po voľbách prejde, predpokladám, že po lekároch prídu na rad ďalšie nedostatkové profesie - sestry, informatici, strojári ... . Aj tí budú možno platiť dodatočný odvod za školné.

SMER je mimo, ostatne ako počas 12 rokov, ktoré šéfoval v zdravotníctve. Lekári a sestry odchádzajú z nášho zdravotníctva pre jeho katastrofálny stav, zlé pracovné podmienky a nemotivujúce ohodnotenie. Najprv treba slovenské zdravotníctvo zmeniť - modernizovať nemocnice, motivačne odmeňovať ambulancie, spravodlivo platiť za výkony v nemocniciach a ohodnotiť lekárov na základe výsledkov práce a jej kvality. Potom možno mladý absolvent lekárskej fakulty príde radšej pracovať do Košíc ako do Brna, do Prešova miesto do Bristolu. A možno aj sestry potom budú radšej pri pacientoch v nemocnici vo Svidníku a v Trebišove, ako na dvojtýždňovkách pri senioroch v Rakúsku.

Zaujímavou možnosťou je návrh strany MOST-HÍD poskytnúť medikom štipendium na podporu ich štúdia na medicíne, podobne ako sa to už udialo pri vysokoškolskom štúdiu sestier. Podmienkou štipendia by mohlo byť následne odpracovať 5 rokov v slovenskom zdravotníctve. Teda na rozdiel od trestov za odchod, radšej motivovácia k práci na Slovensku. Podobne by mohol fungovať aj rezidentský program na podporu atestačnej prípravy nielen vo všeobecnom lekárstve, ale aj v odboroch, ktorých máme na Slovensku nedostatok. Lekárov by následne niekoľkoročná príprava na atestáciu na náklady štátu viazala na Slovensku, ale dobrovoľne, na základe ich slobodného rozhodnutia.

Riešenia teda existujú, ale najdôležitejšie je Ficovi a jeho SMERu konečne zobrať po voľbách zdravotníctvo, kým z neho ešte niečo zostalo. A nedať ho potom spravovať nejakým novým populistom, ale odborníkom, ktorí majú skutočné riešenia aj odvahu ich realizovať.

Autor je lekár a predseda strany ŠANCA, do parlamentu kandiduje na kandidátke strany Most-Híd.