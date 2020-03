Zachráni Krajčí zdravotníctvo?

Nový minister zdravotníctva je skúsený odborník a politik, má teda reálne predpoklady konečne zlepšiť naše zle fungujúce zdravotníctvo.

Najprv ale musí zvládnuť pandémiu, potom zlikvidovať korupčno - klientelistické nastavenia SMERu a nakoniec vymazať socialistické predstavy o štátnom zdravotníctve v hlavách veľkej časti verejnosti a zdravotníkov. Marek Krajčí má predpoklady urobiť skutočnú reformu. Či na to bude mať aj príležitosť, ukážu už najbližšie mesiace.

Slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre - obrovský modernizačný dlh v nemocniciach, nespokojní a odchádzajúci zdravotníci, pacienti dlho čakajúci na starostlivosť kolísajúcej kvality. Obrovské škody zanechalo najmä posledných 12 rokov „spravovania“ rezortu v podaní SMERu, ktorý si zdravotníctvo často mýlil s nevyčerpateľným účtom na rozhadzovanie pre „svojich“. Do tohto marazmu prišiel koronavírus a krátko po ňom nová vláda.

Naše zdravotníctvo potrebuje zásadné zmeny. Ak ich chce nový minister skutočne realizovať, bude na to potrebovať víziu, podporu a silu. Jasná vízia zmien a tím odborníkov, ktorí ich pomôžu realizovať, je doslova základným predpokladom úspechu. Inak sa to v zdravotníctve opäť zvrhne na „kozmetické“ úpravy. Podpora premiéra a ministra financií je ďalším nevyhnutným predpokladom úspechu. Možno cielene, možno náhodou sa podarilo, že sú všetci traja z jednej strany - OĽANO, čo porozumeniu môže len pomôcť. No rovnako dôležitá bude aj sila a odvaha ministra zdravotníctva odolávať tlaku všetkých „hráčov“ na slovenskom zdravotníckom poli. To bude asi najťažšie, lebo ak si vypočujete názory napríklad predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory a Lekárskeho odborového združenia a na druhej strane si prečítate program OĽANO, cítite, že konflikt je na spadnutie. Do toho nezabudnime pripočítať aj nápady koaličných partnerov, ako napríklad lieky bez doplatkov, ktoré sú jednou z priorít Sme rodina.

Skôr, ako sa k reformám minister Krajčí vôbec dostane, bude však musieť zvládnuť situáciu s koronavírusom. Polorozpadnuté zdravotníctvo je totiž na očakávaných 300-tisíc chorých v polovici júna slabo pripravené. Ešte stále v ňom riešime nedostatok rúšok, miesto nedostatku prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu a nedostatok ochranných odevov pre záchranárov, miesto logistiky umiestňovania pacientov, zabezpečovania dostatku personálu a zdravotníckeho materiálu. Podľa odhadu Inštitútu zdravotnej politiky pritom máme už len 60 dní na prípravu, a potom možno začne skutočná prívalová vlna pacientov.

Minister Krajčí má obrovskú príležitosť zmeniť naše zdravotníctvo. Či sa k tomu vôbec dostane, ukážu už najbližšie mesiace, v ktorých mu musíme všetci zo všetkých síl pomáhať.

Autor je lekár a predseda strany ŠANCA