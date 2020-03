Získali sme čas za obrovskú cenu

Predpokladaný vrchol pandémie koronavírusu na Slovensku bude o mesiac neskôr a bude miernejší. Protiepidemickými opatreniami sme teda získali ďalší čas na prípravu nášho zle fungujúceho a polorozpadnutého zdravotníctva.

Platíme však za to obrovskú cenu. Roky trvajúce zanedbávanie nášho zdravotníctva sa nám teraz kruto vypomstilo.

Prognóza Inštitútu zdravotnej politiky z polovice marca predpokladala vrchol pandémie koronavírusu na Slovensku v druhej polovici júna, teda 110 dní od vypuknutia ochorenia, kedy malo byť 537-tisíc nakazených, viac než 300-tisíc chorých, z ktorých malo byť 24-tisíc v nemocniciach a 3300 na intenzívnej starostlivosti. Vďaka ďalším postupne zavádzaným protiepidemickým opatreniam sa darí posúvať vrchol pandémie, ktorý by mal byť o mesiac neskôr, v polovici júla, a počet nakazených by mal dosiahnuť asi 170-tisíc, teda tretinu predchádzajúceho odhadu. V nemocniciach by malo byť vtedy hospitalizovaných 7000 pacientov s COVID-19 a z toho asi 1000 bude potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu.

Máme teda akoby „nových“ 110 dní do vrcholu pandémie a zároveň ešte 60 dní na intenzívnu prípravu nášho zdravotníctva, kým začnú počty pacientov prudko narastať. Dovtedy by sa počet prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu mohol v našich nemocniciach, vďaka nákupu nových zo zahraničia a výrobe vlastných na Slovensku, priblížiť k potrebnému číslu 1000 z pôvodných 550 zo začiatku marca

Upravená prognóza IZP vypovedá o 3 skutočnostiach - medicínskej, spoločenskej a ekonomickej.

1. Ako lekár musím s hrdosťou povedať, že československá epidemiologická škola znovu ukazuje svoju efektivitu, tak ako mnohokrát v minulosti. Naše protiepidemické opatrenia, taktika boja s nákazou a pravidlá ochrany verejného zdravia úspešne fungujú.

2. Rozhodujúca väčšina ľudí na Slovensku prejavuje v týchto týždňoch obdivuhodnú disciplinovanosť, ohľaduplnosť a pochopenie pre tvrdé a obmedzujúce opatrenia. A aj napriek nedisciplinovaným jedincom, zďaleka to nedosahuje „podcenenie“ situácie ako v Taliansku.

3. Získali sme ďalší čas na prípravu nášho roky zanedbávaného zdravotníctva, aby dokázalo zvládnuť prívalovú vlnu pacientov s COVID-19, platíme však za to obrovskú cenu. V podstate obmedzujeme ekonomický život v krajine, aby sme stihli narýchlo posilniť zdravotníctvo. Otázne je, či to naše hospodárstvo a verejné financie ustoja.

Poučme sa z toho, a keď pandémiu zvládneme a trochu sa ekonomicky pozviechame, okamžite zreformujme naše zdravotníctvo na reálne potreby a výzvy.

Autor je lekár a predseda strany ŠANCA