Matovičových prvých 100 dní

Matovičova vláda má za sebou prvých 100 dní. Charakterizovala ich mimoriadna situácia v krajine a 90-dňový núdzový stav v zdravotníctve spôsobený pandémiou koronavírusu, ale aj s tým spojené zatvorenie a následná kríza ekonomiky.

Vláda obmedzila hospodársky život v krajine, aby ochránila zdravie ľudí a stihla narýchlo pripraviť zdravotníctvo na príval pacientov. Ekonomické dôsledky sú obrovské a zdravotníctvo je na tom skoro rovnako ako pred koronakrízou.

Keď nastupovala Matovičova vláda, v zdravotníctve pred ňou stáli 3 dôležité výzvy:

zvládnuť pandémiu,

vymazať socialistické predstavy o štátnom zdravotníctve,

zlikvidovať korupčno - klientelistické nastavenia.

​​Pozrime sa teda, ako sa s týmito výzvami v prvých 100 dňoch popasovala.

Matovičova vláda sa hneď od začiatku rozhodla pokračovať v línii Pellegriniho vlády, zavádzala včas a rázne rozsiahle protiepidemické opatrenia, aby ochránila zdravie ľudí. Pravdou však je, že zároveň chránila aj naše polorozpadnuté, rozkradnuté a roky zanedbávané zdravotníctvo pred prívalom pacientov s COVID-19, ktoré by len ťažko zvládlo. Podarilo sa. Zdravotníctvo to vydržalo. Platíme však za to obrovskú cenu vo forme poklesu HDP, záchranných balíčkov, Lex korona, vlastných a európskych zdrojov smerovaných na pomoc ekonomike a ľuďom, ktorí prišli o svoje príjmy. Roky zanedbávania nášho zdravotníctva sa nám naozaj kruto vypomstili.

Protiepidemickými opatreniami a obmedzením ekonomiky si vláda „kupovala“ čas na prípravu nášho zle fungujúceho zdravotníctva na pandémiu. A ako ho využila? Možno dnes máme viac skúseností, prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu a ochranných pomôcok, ale k žiadnemu zásadnému posilneniu zdravotníctva neprišlo. Na druhú vlnu pandémie sme len o niečo málo lepšie pripravení, ako na tú prvú.

Práve programové vyhlásenie vlády malo byť tým dokumentom, ktoré malo vymazať socialistické „bludy“ o fungovaní zdravotníctva a jasne naznačiť jeho nevyhnutnú reformu. Avšak nebolo. Ak niekto očakával od Matovičovej vlády pokračovanie reformy zdravotníctva rozbehnutej za Dzurindovej a Radičovej vlády, čakalo ho veľké sklamanie. Posilnenie centrálnej koordinácie a plánovania štátnych nemocníc, hrozba jednej zdravotnej poisťovne, Lex Rázsochy, viac študentov medicíny namiesto efektívnej motivácie mladých zostať na Slovensku, zásluhový systém príplatkov pre zdravotníkov, podpora spolupráce poskytovateľov na zlepšení manažmentu pacienta namiesto posilnenia nároku pacienta... . Matovičova vláda jasne deklarovala, že chce pokračovať tam, kde SMER skončil - v budovaní zle fungujúceho štátneho zdravotníctva.

Ďalšou výzvou pre Matovičovu vládu je rozvrátenie smeráckej korupčno - klientelistickej „hydry“ v zdravotníctve. Avšak minister Krajčí a OĽANO sa do toho pustili trochu prekvapujúco. Nikto nespochybňuje, že pri rekordnom dlhu štátnych nemocníc 117-mil. eur za minulý rok, sú výmeny riaditeľov a manažmentov na mieste. Rýchlosť, s akou k tomu dochádza, odôvodnenie väčšinou len “stratou dôvery” a “dištančný" spôsob odvolávania riaditeľov bez stretnutia a rozhovoru s ministrom, však už prekvapujú všetkých. Pripomína to čistky za ministra Javorského v tretej Mečiarovej vláde, a to teda nie je práve nasledovaniahodný príklad. Ešte väčším sklamaním sú Krajčího nominanti, namiesto lekárov a ekonómov prichádzajú lesníci, správcovia majetku a odborári. Minister zdravotníctva nás ukľudňuje, že to je len dočasné riešenie a nasledovať budú výberové konania. Ak ale prebehnú tak ako vo VšZP, veľké zázraky od nich nemožno očakávať.

V prvých 100 dňoch nová vláda zvládla nástup koronavírusu, ale len slabo pripravila zdravotníctvo na možnú druhú vlnu pandémie. A jej plány so zdravotníctvom sú pre ľudí očakávajúcich reformu sklamaním. Zdravotníctvo sa síce „čistí“ od nominantov SMERu, ktorých nahrádzajú nominanti OĽANO, to ale samo o sebe jeho fungovanie nezlepší.