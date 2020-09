Sabotáž v zdravotníctve

Reformný plán pre zdravotníctvo svedčí o obrovskej nekompetentnosti partie okolo ministra zdravotníctva Krajčího. Alebo o úmyselnej sabotáži reforiem v tomto sektore.

Pritom priority reformného plánu majú byť kľúčom k čerpaniu časti prostriedkov zo 7,5 mld. eurového balíka z fondu obnovy EÚ. Napísať teda, že treba viac sestier a mladších, viac všeobecných lekárov a tiež treba optimalizovať sieť nemocníc a napísať to bez skutočných riešení a nástrojov, to nestačí ani študentom na skúške z organizácie zdravotníctva, nie ešte odborníkom ministerstva zdravotníctva. Až máte pocit, že to niekto ministrovi Krajčímu urobil naschvál a jednoducho len „CTRL-C a CTRL-V“ niečo vybral z nič nehovoriaceho a všeobecného programového vyhlásenia vlády.

Kapitola zdravotníctvo vo vládnom reformnom pláne pre Slovensko začína hlavným ale vzdialeným cieľom - znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na priemer EÚ do roku 2030. Samozrejme tento cieľ siaha ďaleko za horizont súčasnej vlády. Posilníme prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, rozšírime onkologický skríning nad 45 rokov v populácii, zavedieme bonusy v zdravotnom poistení pre tých, ktorí dodržiavajú liečebný plán, postavíme ešte jedno kardiocentrum a onkocentrum na severe Slovenska, alebo ako to vláda vlastne chce dosiahnúť? Na to sme odpoveď nedostali.

Nasledujú návrhy potrebných reforiem a tou prvou má byť reforma ambulantnej starostlivosti. Prichádza konštatovanie, že máme nedostatok všeobecných lekárov, ktorí potom predpisujú vyšetrenia u drahších špecialistov. Už len formulácia „predpisujú vyšetrenia“ vás hneď presvedčí, že autori o poskytovaní ambulantnej starostlivosti toho veľa nevedia. Predpisujú sa lieky a zdravotnícke pomôcky, na odborné vyšetrenia sa odosiela žiadankou alebo výmenným lístkom. Ale naspäť k nedostatkovým všeobecným lekárom.

Ako chce tím ministra Krajčího získať mladých lekárov do ambulancií? Zmenou platobných mechanizmov v kombinácii s platbou za výkony a motiváciou za prevenciu a efektívnu liečbu? Či vláda postaví nové zdravotnícke centrá ambulantnej starostlivosti a za výhodných platových podmienok tam zamestná lekárov? Alebo vláda posilní rezidenčný program pre získanie atestácie zo všeobecného lekárstva a podporí VÚC-ky vo vytváraní samosprávnych ambulancií aj so sociálnym programom, vrátane bytov pre mladých lekárov? Ako teda chce vláda dostať absolventov lekárskych fakúlt na dediny, kde v súčanosti doslova dosluhujú všeobecní lekári? Riešenia sú, nie však vo vládnom reformnom programe.

Materiál tiež konštatuje, že sestier je málo a starnú. Potom síce prekvapivo tvrdí, že už dosiahli 1,1 násobok priemernej mzdy, čo ma trochu zneistilo, lebo tuším im pôvodne chcela vláda platy zvyšovať. A na záver sesterskej analýzy prichádza konštatovanie, že ich práca je neatraktívna, a preto treba časť ich kompetencií posunúť nižšiemu zdravotníckemu personálu. Proste zase úplne mimo. Sestrám treba dať určite lepšie platy, ale najmä posilniť ich kompetencie a jednoznačne ich rozdeliť podľa dosiahnutého vzdelania a špecializácie, zlepšiť im pracovné podmienky a zjednodušiť vzdelávací proces. To sú skutočné riešenia a vyžadujú si zásadnú systémovú zmenu postavenia sestier ako samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ďalšou reformou, ktorá sa vo vládnom materiály spomína, je optimalizácia siete nemocníc. Podobne ako v programovom vyhlásení vlády sa ale nedá odhadnúť, čo tým chceli povedať. Má to byť exministerkou Kalavskou pripravovaná stratifikácia nemocníc alebo niečo iné? Je tam ale nezmyselná formulácia, že optimalizácia siete nemocníc má byť urobená podľa nároku pacienta. Tak to by mala byť potom nemocnica kvality NÚSCH so všetkými oddeleniami v každom meste. Pacienti si totiž vždy prajú vysokú kvalitu a okamžitú dostupnosť. Na to ale nemajú peniaze nikde na svete. Zrejme „novým odborníkom“ z ministerstva zdravotníctva „ušlo“, že posilniť treba nárok pacienta nie na sieť poskytovateľov, ale na rozsah zdravotnej starostlivosti, teda kedy, čo a ako má pacient dostať.

Tak a z tohto reformného plánu má koaličná rada vybrať akože priority do tzv. plánu obnovy a ten do 15. októbra odovzdať v Bruseli. Na základe toho dostane zdravotníctvo časť zo sľúbeného 7,5 miliardového balíka. Načo konkrétne sa potom minú netušíme, ale že sa minú nepochybujme, presne ako za vlády SMERu… .