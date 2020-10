Matovičov trest pre pacientov

Vláda Igora Matoviča rada rozpráva o spravodlivosti. Napriek tomu sa chystá potrestať nevinných - pacientov poistených v dvoch súkromných zdravotných poisťovniach. Ľudí v stredu na vláde jednoducho rozdelila do dvoch kategórií.

Poistenci štátnej VšZP dostanú viac a zvyšné 2 milióny poistencov sa musia uspokojiť s nižším objemom peňazí na ich zdravotnú starostlivosť. Výpadok poistného bol pritom rovnako vo všetkých poisťovniach spôsobený predovšetkým vládnymi obmedzeniami ekonomiky počas prvej vlny pandémie koronavírusu.

Vláda sa rozhodla vyriešiť dopad koronakrízy na výpadok príjmov zdravotných poisťovní tým najnespravodlivejším spôsobom. Z verejných prostriedkov poskytne 100 miliónov eur len štátnej VšZP ako navýšenie základného imania a o 2 milióny poistencov Dôvery a Unionu sa majú podľa premiéra „postarať“ akcionári poisťovní. Aby bola nespravodlivosť ešte dôslednejšia, na tých 100 miliónov eur z verejných peňazí pre štátnu poisťovňu sa poskladáme všetci, teda aj poistenci súkromných poisťovní, ktorí z nich neuvidia ani cent.

Toto nezmyselné a škodlivé rozhodnutie mohlo byť spôsobené úplnou neznalosťou problematiky zdravotníctva. Pri pohľade na zostavu zdravotníckych „expertov“ vlády, ktorej velí premiér Matovič, je to celkom pravdepodobná možnosť. Príčina môže byť ale omnoho zákernejšia. Vláda trestuhodne prehajdákala drastickými obmedzeniami ekonomiky draho kúpených 6 mesiacov na posilnenie zdravotníctva a v druhej vlne pandémie zatiaľ ťahá za kratší koniec. Premiér, ako skúsený populista vie, že teraz je potrebné odpútať pozornosť iným zápasom. A tak oživili odvekých nepriateľov všetkých socialistov - zisky, dividendy, Pentu, holandských vlastníkov Unionu - proste súkromné vlastníctvo.

Argumenty, že „štátna poisťovňa platí za svojich poistencov viac“, že „súkromní vlastníci si vyplácajú dividendy zo zisku“ a „prerozdelenie zdravotného poistenia poškodzuje VšZP“, svedčia o úplnom nepochopení fungovania systému v zdravotníctve a neschopnosti ho riadiť a kontrolovať. Pokúsim sa to aspoň v krátkosti vysvetliť.

Prerozdelenie zdravotného poistenia

Štát platí za každého poistenca štátu (deti, dôchodcovia, invalidi, nezamestnaní, matky na materskej a rodičovskej dovolenke) presne rovnaký objem peňazí určený zákonom o zdravotnom poistení mesačne do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený. Ekonomicky aktívni poistenci (zamestnanci, živnostníci a podnikatelia) si platia prostredníctvom svojich odvodov 14% z celkového mesačného príjmu, teda z tzv. superhrubej mzdy, do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej sú poistení. Potom prichádza na rad mechanizmu prerozdelenia - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dá všetky vybraté peniaze na poistnom obrazne „do veľkého kotla, zamieša ich a rozdelí“ podľa spravodlivého prerozdeľovacieho kľúča. Volá sa PCG, presadili sme ho do zákona za vlády Ivety Radičovej a odvtedy sa opakovane vylepšoval. Na každého jedného poistenca podľa jeho pohlavia, veku, chorobnosti, predpisovaných liekov a diagnóz pripadne presne rovnaký objem peňazí odhliadnuc od toho, v ktorej je poisťovni. Zdravotné poisťovne teda hospodária s prerozdeleným poistným. Prerozdeľuje sa 95% vybratého poistného podľa zákona. Rozdiel medzi poisťovňami je len v tých 5% neprerozdeleného poistného, ktoré slúži na to, aby sa mohli trochu odlišovať v ponuke pre svojich poistencov.

VšZP platí viac

Toto tvrdenie je v zmysle vyššie vysvetleného mechanizmu prerozdelenia nezmysel. VšZP síce môže mať viac starých a chorých pacientov, ale dostáva na nich aj viac peňazí ako na mladých a zdravých. Môže teda platiť napr. viac za lieky pre svojich poistencov, ak majú závažnejšie diagnózy, ale dostáva na nich aj viac peňazí po prerozdelení zdravotného poistenia. Čo sa týka platieb za zdravotnú starostlivosť pre ambulancie a nemocnice, sú rozdiely medzi poisťovňami minimálne. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si to prísne strážia a nekompromisne pri vyjednávaniach vyžadujú a kontrolujú.

Zisk zdravotných poisťovní

Zdravotné poisťovne môžu dosahovať zisk len vtedy, ak zaplatia svojim poistencom celú akútnu a plánovanú zdravotnú starostlivosť a pre tých, ktorí čakajú na čakacích listinách, uložia peniaze na starostlivosť v technických rezervách. Podmienky sú teda pre všetky 3 poisťovne úplne rovnaké. To, že VšZP dosahovala v minulosti väčšinou stratu a súkromné poisťovne dokázali hospodáriť vyrovnane alebo so ziskom, svedčí o ich efektívnom fungovaní a schopnosti účelne nakupovať služby a zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. Známe kauzy ako napr. masér Kostka a teta Anka zase svedčia o tom, ako sa v štátnej VšZP, ktorú viedli nominanti vládnych strán, hospodárilo. Nič podobné sa v súkromných poisťovniach nikdy nestalo. Stámiliónové zisky, o ktorých rozprával premiér Matovič, vznikli „spočítaním hrušiek s jablkami“. Ich rozhodujúca časť, asi 460 miliónov eur, je totiž cena, za ktorú na sklonku prvej Ficovej vlády v roku 2009 pri zlučovaní zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera odkúpila jedna druhú. Prečo s tým vtedy Úrad pre dohľad súhlasil, je otázka skôr na vtedajšieho ministra zdravotníctva Rašiho, dnes jedného z lídrov novej strany HLAS.

V minulosti štát vždy vykrýval objektívne výpadky príjmov zdravotných poisťovní navýšením platby za poistencov štátu. Títo sú vo všetkých poisťovniach a takto pridané peniaze by sa, podobne ako celé poistné, spravodlivo prerozdelili. Ak teraz Matovičovci vykryjú výpadok príjmov spôsobený pandémiou len štátnej VšZP, nepotrestajú tým „zlých“ akcionárov súkromných poisťovní, ale ich 2 milióny poistencov, na ktorých zdravotnú starostlivosť bude menej peňazí.

Autor je lekár a predseda strany ŠANCA