Očkovať sa, či neočkovať?

Druhá vlna pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 udrela na Slovensku plnou silou. Najúčinnejšou prevenciou by malo byť podľa všetkých medicínskych a epidemiologických vedomostí očkovanie.

Vakcíny sa horúčkovito vyvíjajú, ale aj keď budú k dispozícii v dostatočnom množstve, nemusia znamenať rýchle riešenie. Zavedenie povinného očkovania totiž bude zrejme veľmi problematické. Prečo? Pre hoaxy, pseudoodborníkov, populistov a ... hlupákov.

Mám alternatívny návrh: očkovanie ponechajme dobrovoľné, ale kto sa nezaočkuje, bude mať výrazné obmedzenia. Tak napríklad nepoletí lietadlom, nepôjde autobusom, nepôjde na dovolenku do hotela a nezaočkované deti budú chodiť do izolovaných škôlok a škôl, kde ich budú učiť pedagógovia v ochranných odevoch, rúškach, rukaviciach a štítoch. Nepáči sa vám to? Mne sa zase nepáči, že ak dám zaočkovať svoje deti, tak ich bude ohrozovať nezaočkovaný spolužiak. Očkovanie totiž zabezpečí úplnú ochranu populácie len vtedy, keď je zaočkovaná jej úplná väčšina.

Počty nakazených sa denne zvyšujú v tisícoch. Zle pripravené slovenské nemocnice, v ktorých leží v súčasnosti asi 500 pacientov s COVID-19, už začínajú mať problémy. Účinná liečba je stále v experimentálnej rovine a vakcíny sa stále vyvíjajú. Slovenské ministerstvo zdravotníctva napriek tomu už oznámilo, že určite budeme mať o účinnú očkovaciu látku záujem a spomínalo sa už aj číslo - 3 milióny kusov vakcín. Otázne ale je, že ak vláda naozaj nakúpi milióny vakcín proti koronavírusu, ako a koho nimi budeme očkovať.

Žijeme totiž v dobe, kedy protiočkovacia „lobby“, živená rôznymi poloodbornými pseudoargumentmi šírenými sociálnymi sieťami aj menej serióznymi médiami, začala mať vážne spoločenské slovo. Internet je zaplnený bludmi a nepodloženými tvrdeniami o nebezpečných vakcínach, ktoré spôsobujú trvalé poškodenie, alebo obsahujú „nanočipy“ na sledovanie, o deťoch s autizmom po očkovaní, o vývoji vakcín na potratených ľudských plodoch a hlavne o „obrovskom“ biznise farmaceutických firiem. Títo samozvaní „znalci“ na odborné medicínske otázky, ktorí miesto očkovania radšej propagujú jedenie „jabĺk a kapusty“, ale aj rýchlokvasení „právny experti“ bojujúci za ochranu „ľudských práv a slobodnej voľby“ pred povinným očkovaním, už vo verejnej mienke napáchali výrazné škody. Dnes už dokonca aj predstavitelia niektorých parlamentných strán uprednostňujú tzv. „ochranu slobody“ pred ochranou verejného zdravia povinným očkovaním.

Skúsme sa ale vrátiť do odbornej reality. Mnohým vírusovým ochoreniam v súčasnosti dokážeme predchádzať vďaka účinným očkovacím látkam. Pravé kiahne či detská obrna (poliomyelitída) sú príklady vírusových ochorení, ktoré dokázala medicína na celom svete skoro úplne potlačiť práve vďaka očkovacím látkam. V súčasnosti sa preto doslova rozbehli preteky vo vývoji vakcín proti SARS-CoV-2, vo fáze testovania sú ich desiatky. Ktorá z nich bude ale skutočne účinnou na aktuálne zmutované kmene koronavírusu, je dnes veľkou neznámou. O to viac, že seriózne klinické skúšanie novej vakcíny chvíľu potrvá a skôr ako na jar, ale omnoho reálnejšie až niekedy koncom budúceho roka, zrejme dostupná nebude.

Ak sa aj plošné očkovanie spustí, to ešte neznamená, že COVID-19 skončí. Odborníci, lekári a epidemiológovia vedia, že ak preočkovanosť populácie klesne pod určité kritické číslo - väčšinou je to 95 alebo 90%, je riziko opätovného vypuknutia epidémie daného infekčného ochorenia reálne. Dokonca aj zaočkovaný môže za určitých okolností ochorieť, aj keď v slabšej forme, ak je vystavený stálej expozícii vírusov a je oslabený, povedzme inou chorobou. Preočkovanosť nad 90% v populácii by sa teda mala dosiahnuť aj pri ochorení COVID-19, aby nám zabezpečila úplnú ochranu. Ak sa preočkovanosť bude pohybovať nad 70% alebo aspoň nad 50%, bude ochrana populácie len čiastočná. Najúčinnejšie by teda bolo zavedenie povinného očkovania proti COVID-19, ktoré by dokázalo naozaj účinne ochrániť celú populáciu. Pri rozhodnosti a populizme súčasnej vlády, ako aj sile protiočkovacej „lobby“, to vidím dosť nereálne.

Odporúčal by som ale zaviesť aspoň kombináciu dobrovoľného očkovania s motiváciami a obmedzeniami:

1. Očkovanie proti COVID-19 zaradiť do očkovacieho kalendára pre deti do 15 rokov bezplatne. Pri dobrej očkovacej schéme a podmienení prijatia do predškolského a školského zariadenia očkovaním, by sa dala dosiahnuť vysoká ochrana tejto najrizikovejšej skupiny obyvateľstva z hľadiska prenášania ochorenia.

2. Ponúknuť očkovaciu látku bezplatne dôchodcom nad 65 rokov a očkovanie motivovať napríklad nulovými doplatkami za lieky, čo by mohlo ochrániť najcitlivejšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu život ohrozujúceho priebehu ochorenia.

3. Vekovú kategóriu 15 až 65 rokov ponechať na dobrovoľné očkovanie, ale zaviesť obmedzenia pre tých, ktorí očkovaní nebudú. Rozhodovanie tejto produktívnej skupiny populácie zrejme bude záležať najmä od dobrej osvety a propagácie výhod očkovania, ale aj od odvahy vlády zaviesť obmedzenia pre neočkovaných napr. v hromadnej preprave, pri hromadných podujatiach či ubytovaní, aby sme tak chránili ostatných. Nezaočkovaní totiž budú môcť byť ľahko nakazení a ohrozovať tak svojej okolie, dokonca aj zaočkovaných ľudí.

MUDr. Viliam Novotný, MPH

autor je lekár a predseda strany ŠANCA