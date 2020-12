Kto má záujem na protiočkovacom šialenstve?

Dnes o tom, že vláda trestuhodne zaspala, ale antivaxeri nespia. A o tom, či to „dáme na Trumpa“, kto má záujem na organizovanom dezinformovaní verejnej mienky a že pomôcť si musíme sami.

Hneď po Vianociach sa na Slovensku začalo očkovanie proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Pre zdravotníkov a odborníkov v infektológii, epidemiológii či virológii je to skoro zázrak. Za približne rok od objavenia sa ochorenia máme k dispozícii použiteľnú vakcínu s vynikajúcimi ukazovateľmi po klinických skúškach. To, čo sa ale rozpútalo na Slovensku, sa nedá nazvať inak ako protiočkovacie šialenstvo, ktoré naberá rozmery organizovanej davovej psychózy.

Je tragické, že sa to deje v situácii, keď u nás od marca tohto roku ochoreniu COVID-19 podľahlo bezmála 2 tisíc pacientov a o život skoro 3 tisíc ďalších v našich nemocniciach práve teraz bojujú vyčerpaní zdravotníci. Vakcinácia pritom ponúka najlepšiu možnú ochranu pred ochorením. Otázne teda je, kto má vlastne záujem na šírení protiočkovacích hoaxov a prečo mešká vládna kampaň s odbornými argumentmi, ktorá by ich prehlušila?

Na Slovensku má protiočkovacia „lobby“ už tradične svoje pozície a je jedno, či ide o povinné očkovania napríklad proti osýpkam, detskej obrne alebo záškrtu, alebo dobrovoľné proti chrípke. Títo samozvaní „odborníci“ sú jednoducho PROTI. Pre mňa je pritom nepochopiteľné, ako dokážu ľudia, ktorí sami v detstve všetky povinné očkovania absolvovali a vďaka nim neochoreli na závažné infekčné ochorenia, odopierať túto možnosť vlastným deťom a ešte aj presviedčať ostatných o svojich bludoch.

Bludy

Očakávaný príchod vakcíny proti COVID-19 túto „lobby“ aktivizoval. Množstvo fám, medicínskych nezmyslov a ničím nepodložených tvrdení o očkovaní a vakcíne proti COVID-19 sa už niekoľko mesiacov šírilo sociálnymi sieťami, omnoho skôr ako bola vakcína vôbec vyrobená. Od Vianoc to ale nabralo rozmery organizovanej kampane, ktorá prehlušuje vysvetlenia a argumenty odborníkov.

Tvrdenia, že prezidentka a ministri dostali do svalu Celaskon a nie vakcínu, alebo že v televízii očkujú falošnými striekačkami, z ktorých nič nevstreknú do človeka a že jedna sestrička vraj povedala, že nám zdravotníkom budú dávať len placebo miesto vakcíny, sú medicínske nezmysly. Vitamín C nikdy nepodávame do svalu pre výraznú lokálnu bolestivosť, placebo sa používa pri klinickom testovaní, ktoré už má vakcína úspešne za sebou s vynikajúcimi výsledkami a falošné striekačky sú už na úrovni „príbehu o tajomnej sanitke, čo unáša ľudí“. Verejné výzvy na odmietanie očkovania a šírenie fám o tom, že sa vakcína bude „skúšať“ na ľuďoch, alebo že má poškodiť či dokonca „zabíjať“, ale už naberajú charakter šírenia poplašnej správy a mala by sa nimi vážne zaoberať polícia.

Na druhej strane kampaň na podporu vakcinácie katastrofálne mešká a vlastne ešte nezačala. Vláda znovu trestuhodne zaspala. Štátny ústav kontroly liečiv, ministerstvo zdravotníctva a niektoré nemocnice sa síce o niečo pokúšajú, ale proti tomuto koordinovanému útoku hoaxov je to veľmi slabé. Kým sa kampaň na podporu očkovania rozbehne, stihnú hoaxy napáchať ohromné škody vo verejnej mienke.

Zostáva teda zodpovedať niekoľko logických otázok:

Aké iné riešenie na zastavenie šírenia SARS-CoV-2 máme, ak nie očkovanie? Všetci, ktorí bojujú proti vakcinácii, majú aké iné riešenie? Počkať, kým sa nakazíme všetci, vytvoríme si protilátky a medzitým zomrú na Slovensku desaťtisíce ľudí? Túto takzvanú imunizáciu odmietla Svetová zdravotnícka organizácia a zdravotnícke autority na celom svete ako nehumánnu. Trumpa ako jej propagátora zase odmietli voliči vo voľbách.

Všetci, ktorí bojujú proti vakcinácii, majú aké iné riešenie? Počkať, kým sa nakazíme všetci, vytvoríme si protilátky a medzitým zomrú na Slovensku desaťtisíce ľudí? Túto takzvanú imunizáciu odmietla Svetová zdravotnícka organizácia a zdravotnícke autority na celom svete ako nehumánnu. Trumpa ako jej propagátora zase odmietli voliči vo voľbách. Kto má záujem na organizovanom dezinformovaní verejnej mienky o škodlivosti vakcíny proti COVID-19? Výrobcovia konkurenčných vakcín, ktoré ešte neprišli na európsky trh, alebo tí, čo potrebujú chorú a slabú Európsku úniu? Pandémia nás oslabuje, ekonomicky aj spoločensky, a jedine očkovanie dokáže skrátiť jej priebeh. Zjavne to ale nie je v záujme všetkých ... .

Výrobcovia konkurenčných vakcín, ktoré ešte neprišli na európsky trh, alebo tí, čo potrebujú chorú a slabú Európsku úniu? Pandémia nás oslabuje, ekonomicky aj spoločensky, a jedine očkovanie dokáže skrátiť jej priebeh. Zjavne to ale nie je v záujme všetkých ... . Prečo vláda mešká s kampaňou? Prečo po celoplošnom testovaní nezaviedla cielené regionálne opatrenia, ale stratila 6 týždňov hádaním sa o ďalších testovaniach alebo lockdowne? Pandémia sa vláde medzitým vymkla z rúk a nabrala súčasný dramatický trend nárastu počtu infikovaných a chorých.

Na pandémiu koronavírusu sme tak nakoniec zostali sami, zdravotníci v nemocniciach a ľudia zavretí vo svojich domovoch. Zvládnuť to môžeme iba disciplinovanosťou. Vakcína proti COVID-19 znamená novú nádej zvládnuť to skôr. Neverte ľudskej hlúposti, ale odborníkom. Ja sa určite dám zaočkovať, prosím, urobte tak aj vy.

autor je lekár a predseda strany ŠANCA