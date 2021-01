Testovanie alebo očkovanie?

To je skoro „hamletovská“ otázka. Čo pomôže v boji s koronavírusom viac? Testovanie môže spomaliť šírenie nákazy v populácii, ale len za určitých okolností. Očkovanie však môže pandémiu úplne zastaviť.

Jedno s druhým sa síce nevylučuje, ale Matovičova "protiepidemická zostava” by si mala urobiť jasno, na čo chce vrhnúť celú svoju energiu.

Celoplošné testovania sme absolvovali koncom októbra a začiatkom novembra a keďže následné cielené opatrenia vlády v najpostihnutejších okresoch neprišli, pandémia koronavírusu sa rozrástla do súčasných kritických rozmerov. Prišiel teda lockdown, predĺžený zatiaľ do 24. januára, ale denné prírastky pozitívne testovaných ani počty hospitalizovaných v nemocniciach neklesajú. Včera sme mali cez 3000 hospitalizovaných, 3684 nových pozitívne testovaných a prekročili sme 3000 úmrtí na COVID-19 od začiatku pandémie. Situáciu ešte zhoršuje objavenie sa tzv. britskej mutácie koronavírusu na Slovensku. Pri skoro 8900 výnimkach pre „známych“ členov vlády na cestovanie do zahraničia bez následnej karantény a testovania, sa asi ani netreba veľmi čudovať, ako sa k nám dostala.

Matovič sa v reakcii na situáciu včera „vrátil do novembra“ a začal hrať svoju „starú pesničku“ - plošné testovanie každý víkend a tvrdý lockdown. Neviem si predstaviť, ako budú na smrť vyčerpaní zdravotníci, ktorí celý týždeň „bojujú“ v nemocniciach, ešte každý víkend plošne testovať populáciu. To už ale nechajme na ústredný krízový štáb.

Mňa skôr zaujíma, prečo niekto nevysvetlí premiérovi, že keby miesto testovania svoje úsilie nasmeroval na urýchlenie očkovania, mohli by sme sa omnoho skôr dostávať z tejto katastrofálnej situácie. Za dva týždne sme totiž na Slovensku zaočkovali len niečo cez 26 000 ľudí. Týmto tempom nám zaočkovanie plánovaných 3,5 mil. ľudí bude trvať približne 5 rokov, a to rozprávam len o očkovaní jednou dávkou. A treba dve. Očkovanie je pritom jediné účinné opatrenie na získanie kolektívnej imunity a zastavenie pandémie koronavírusu!

Na druhej strane antigénové testovanie je určené na orientačnú diagnostiku, preventívnu ochranu rizikových skupín a pri plošnom použití aj na zníženie rýchlosti šírenia pandémie. Ale len vtedy, keď je namierené na konkrétne ohniská - povedzme niekoľko okresov, v ktorých je najhoršia situácia (aktuálne Nitra, Hlohovec, Banská Bystrica a pod.), príde na neho väčšina obyvateľov, všetci pozitívni dodržia následnú karanténu a hneď nasledujú cielené regionálne opatrenia. Ak to bude zase ako v novembri, že sa vytestuje celé Slovensko, ale nič nebude nasledovať, je to len ďalšie zbytočné plytvanie testami a ľudskými zdrojmi.

autor je lekár a predseda strany ŠANCA