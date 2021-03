Kto nevie, kde je sever, obráti sa na východ!

Slovenská zahraničná politika mala byť najmenej problematickou oblasťou v rukách Matovičovej vlády.

Jasná proeurópska a proatlantická orientácia vyjadrená v programovom vyhlásení a osoba ministra zahraničných vecí - kariérneho diplomata Ivana Korčoka, boli toho dostatočnou zárukou. Demarš z Ukrajiny a ľahkovážne využívanie „maďarskej karty“ v koaličnom spore však v uplynulých dňoch ukázali, že nielen v otázkach epidemiológie, ale aj zahraničnej politiky je určujúcim prvkom premiér Matovič

Poznám Ivana Korčoka ako profesionála, ktorý dokonale ovláda svoje remeslo. Ako poslanec som bol predsedom stálej delegácie NR SR v Parlamentom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v rokoch 2002 - 2006, kedy on zastával pozíciu štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí pod vedením Eduarda Kukana. Po rokoch medzinárodnej izolácie v dôsledku Mečiarových vlád sa nám vtedy podarili najväčšie zahraničnopolitické úspechy v novodobej histórii Slovenska - vstúpili sme do EÚ a NATO. Vo svojej profesionálnej práci pokračoval Ivan Korčok aj neskôr, ako veľvyslanec v USA, splnomocnenec v Rade EÚ či štátny tajomník ministra Lajčáka. Myslím, že keď prijal ponuku v súčasnej vláde, ešte netušil, čo ho čaká.

Začalo sa to nevinne, „one time, next time“ na tlačovke v Bruseli, pokračovalo to „príbehom o telefonáte v angličtine“ s Tonym Blairom, informovaním prezidenta Macrona o účese a podobnými „opičkami“. V princípe to ale nevybočovalo z úrovne komunikácie premiéra Matoviča.

Obvinenie ministra Sulíka z nenakúpenia testov a zo zodpovednosti za 4-tisíc úmrtí v mienkotvornom francúzskom denníku Le Monde však už bola medzinárodná blamáž. Jednoducho, domáce problémy sa riešia doma, a nie na medzinárodnej scéne. To by premiér predsa mohol vedieť.

Posledné dni však prekonali všetky očakávania. Najprv premiér privítal neregistrované ruské vakcíny "utajene" privezené našim vojenským lietadlom z Moskvy, čím šokoval EÚ, koaličných partnerov aj väčšinu rozmýšľajúcej slovenskej populácie.

Nasledoval nevydarený „vtip“ o Zakarpatskej Ukrajine, ktorú Matovič akože „sľúbil Rusom“ za vakcíny. Ukrajina sa však nesmiala a poslala nám za premiérov výrok demarš! Minister zahraničných vecí Korčok sa Ukrajine okamžite oficiálne ospravedlnil. Matovič tak síce urobil tiež, ale „vlastným“ spôsobom - na sociálnych sieťach. Neviem, ako si premiér predstavuje komunikáciu v medzinárodnom meradle, ale statusmi na facebooku sa to nerobí.

Inak, len pre poriadok, predchádzajúci demarš sme dostali za Mečiara v roku 1997. To spomínam len pre presnejšiu orientáciu v úspešnosti Matovičovej zahraničnej agendy.

Vrcholom všetkého však bolo, keď sa minister Korčok ohradil proti rokovaniu maďarského ministra zahraničných vecí Sijjártóa s poslancom OĽANO Gyimesim v Komárne o dvojakom občianstve. Korčok opakoval pozíciu Slovenska nemennú už 10 rokov, nech bol pri vláde ktokoľvek. Slovensko jednoducho nedovolí exteritoriálnu účinnosť maďarského zákona na občanov SR, teda aby príslušníkom maďarskej menšiny trvalo žijúcim na území SR bolo rozdávané občianstvo iného štátu - Maďarskej republiky. Národnosť so štátnym občianstvom totiž nemá nič spoločného.

A čo urobil v tejto vážnej téme premiér Slovenskej republiky? Na sociálnej sieti sa zastal ministra Sijjártóa, označil ho za priateľa Slovenska a poďakoval mu za pomoc pri nákupe vakcín Sputnik V. Medzitým sa stihol do diskusie „odborne“ zapojiť aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Klus z SaS, keď nehorázne označil príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny za bezpečnostnú hrozbu pre SR. Tým len nahral Gyimesimu z OĽANO, ktorý ho za to spolu s SMK žiada o ospravedlnenie. A v koaličných prekáračkách medzi OĽANO a SaS sa tak zrazu vytiahla aj stará známa „maďarská karta“ ako za Mečiara.

Ak niekto na Slovensku nevie, kde je sever, inštinktívne sa obráti na východ. Tento aforizmus by sa na premiéra Matoviča celkom hodil v súvislosti s ruskou vakcínou. Demarš z Ukrajiny a rozohratie „maďarskej karty“ však svedčia aj o tom, že premiér narába so zahraničnou politikou rovnako ako s tou domácou, v záujme svojej sebaprezentácie za každú cenu. Škody pre Slovensko sú predsa druhoradé.

Autor je bývalý predseda stálej delegácie NR SR v PZ OBSE

a poradca premiérky Ivety Radičovej