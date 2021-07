Potrestať zodpovedných, odmeniť hazardérov

Slovenský parlament schválenou novelou zákona o verejnom zdraví a jej avizovaným podaním na Ústavný súd dokázal, že zodpovedná politika v prospech občanov v ňom nemá miesto. V parlamente máme len populistov.

Tí z vládnej koalície sú ochotní z verejných peňazí preplácať donekonečna antigénové testy hazardérom, ktorí sa pre sprostosti šíriace internetom odmietajú zaočkovať a ohrozujú zdravie a životy ľudí, fungovanie hospodárstva a spoločnosti. Čo na tom, že je to nesprávne, hlavne nech je pokoj a neklesajú preferencie.

Opoziční populisti z HLASoSMERu zase „akože“ sú za očkovanie, ale zároveň nechcú „diskriminivať“ neočkovaných. V podstate je im jedno, koľko ľudí ešte ochorie a koľko lockdownov bude, len aby sa na vlne nespokojnosti vyviezli k moci a znovu pokojne kradli.

Mačko-pes

Kompromisná novela zákona vytvorená koalíciou je mačko-pes. V praxi znamená, že v prípade sprísňovania protiepidemických opatrení budú mať očkovaní „výhodu“, lebo bez obmedzenia budú môcť navštevovať obchody, reštaturácie, kultúrne a športové podujatia ... Stačí, že sa preukážu očkovacím preukazom alebo digitálnym COVID pasom EÚ. Neočkovaní však budú mať v podstate zo zákona nárok na to isté. Budú môcť voľne špacírovať, len na to budú potrebovať negatívny antigénový test, ktorí pre nich vláda poskytne bezplatne!

Takže zodpovední, ktorí sa zaočkovali, lebo nechcú ochorieť ani nakaziť ostatných a chcú konečne normálne žiť, pracovať a posielať deti do školy, budú zo svojich daní platiť testy nezodpovedným hazardérom, ktorí ohrozujú seba a svoje okolie. Naopak nezaočkovaní budú mať testy zadarmo, aby mohli kľudne shopingovať, chodiť na hokej či koncerty a pokojne šíriť Delta variant koronavírusu medzi ľuďmi.

Samozrejme, aj zdravotnú starostlivosť pri ochorení COVID-19 pre všetkých nezaočkovaných zaplatíme z našich zdravotných odvodov. Ľudia majú predsa „právo sa nezaočkovať“ a my zaočkovaní zase máme „povinnosť“ im zaplatiť zdravotnú starostlivosť. Keď sa potom budú naše nemocnice opäť rúcať pod náporom chorých s COVID-19 a sestry a lekári budú „padať na hubu“, tak zaočkovaní sa zase mesiace nebudú vedieť dostať k riadnej plánovanej starostlivosti.

Nerovnosť

Ak mala táto novela chrániť pred šírením Delta variantu koronavírusu – tak nebude! Ak si totiž niekto myslí, že očkovanie a antigénový test sú rovnocenné, je hlupák. Očkovanie chráni pre COVID-19 cca na 95%. Antigénový test pred COVID-19 nechráni vôbec a jeho presnosť je 60%! Je to teda nejaká orientačná informácia. V pondelok negatívne testovaný človek sa môže pokojne v utorok nakaziť a šíriť nákazu v pizzérii, kde bude vedľa vás sedieť bez rúška.

Ak mala novela motivovať k očkovania – tak nebude! Vláda sa totiž rozhodla „chrániť práva“ neočkovaných hazardérov a my zodpovední to zaplatíme a ešte na to aj doplatíme.

Zastavme sa na chvíľu aj nad postojmi HLASoSMERu. Najprv kritizovali vládu za pomalé očkovanie. Potom sa tešili SPUTNIKu, lebo „lepšie akékoľvek očkovanie ako žiadne,“ hlásal hlasista Raši. A teraz Pellegrini s Ficom svorne chránia „ústavné právo“ neočkovaných šíriť COVID-19 ďalej. Sú to čistí populisti, ktorí nezastávajú žiadny postoj, len sa vezú na menlivej vlne nespokojnosti.

Cesta do pekla

Populisti z koalície zase chcú každému niečo dať, aby bol pokoj, teda aj očkovanie, aj bezplatné testy, výhody očkovaným bez nevýhod pre neočkovaných. Táto cesta však vedie do pekla. Úlohou vlády je viesť krajinu, prijímať rozhodné a potrebné opatrenia v prospech ochrany zdravia, životov, pracovných miest a životnej úrovne. Súčasná vláda však na to nemá odbornosť, schopnosť ani odhodlanie.

Autor je predsedom strany ŠANCA